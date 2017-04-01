Теперь можно протестировать обновление Windows 11 Moment 2 с помощью бесплатных виртуальных машин Microsoft
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:21
- Просмотров: 238
Microsoft обновила официальные виртуальные машины Windows 11 (Windows 11 Development Environment или WDE), и вы можете загрузить их для бесплатной оценки. Обычно Microsoft публикует новые версии каждые пару месяцев, но не в этот раз. Ранее в марте компания перевела среду разработки Windows 11 на версию 2303 на базе сборки 22621.1265, срок действия которой заканчивается 23 мая 2023 года. Теперь пользователи могут загрузить версию на базе сборки 22621.1413, также известную как Windows 11 Moment 2 Update.
Как и каждый другой релиз WDE, этот имеет новую дату истечения срока действия. Вы можете использовать виртуальную машину до 14 июня 2023 года. После этого Windows начнет требовать лицензионный ключ.
Windows Development Environmentдоступна в четырех вариантах: VMWare, Hyper-V Gen2, Parallels и VirtualBox. Эти виртуальные машины предварительно созданы и не требуют дополнительной настройки. После включения виртуальной машины вы можете получить доступ к Windows 11 Enterprise, Visual Studio 2022 Community Edition, Windows Subsystem for Linux, Ubuntu и Developer Mode.
Вы можете загрузить официальные виртуальные машины Microsoft для бесплатной оценки на официальном веб-сайте.
Узнать другие подробности можно [u]здесь[/i].
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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