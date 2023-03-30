Microsoft выпустила специальное обновление Microsoft Defender для установочных образов Windows 11 и Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:56
- Просмотров: 128
Microsoft недавно выпустила новый пакет обновления защиты от вредоносного ПО для установочных образов ОС Windows, то есть для форматов Windows Imaging Format (WIM) и VHD (Virtual Hard Disk). Новые определения поддерживают Windows 11, все редакции Windows 10, Windows Servers 2016 и Windows Servers 2019. Этот пакет обновления необходим, поскольку установочный образ Windows может содержать старые, устаревшие определения вредоносных программ и двоичные файлы программного обеспечения. Помимо повышения безопасности, эти обновления, в некоторых случаях, также могут обеспечить улучшение производительности.
Microsoft предоставляет последние определения безопасности для образов Windows с помощью обновления 1.385.1537.0. Версия пакета Defender - 20230330.2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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