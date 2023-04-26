Phone Link для iOS теперь развертывается для всех пользователей Windows 11

После включения клиентом Windows 11 Phone Link для iOS будет предлагать базовую поддержку iOS для вызовов, сообщений и доступа к контактам. Это означает, что если ваш телефон спрятан во время презентации или во время сосредоточения, вы будете получать уведомления на свой ПК с Windows и сможете выбрать, какое действие предпринять — и все это на вашем ПК с Windows 11. Нужен доступ к вашим фотографиям iPhone на вашем ПК? Интеграция iCloud с приложением «Фотографии» упрощает этот процесс — и все это в приложении «Фотографии» в Windows 11.

После тестирования этой функции в течение последних нескольких месяцев в Windows Insider Program, Microsoft теперь развертывает поддержку приложения Phone Link для устройств iOS от Apple, таких как iPhone.В посте в блоге Microsoft говорится:Процесс развертывания займет несколько недель, чтобы охватить всех пользователей Windows 11. Вы можете проверить, доступно ли обновление Phone Link для iOS, просто выполнив поиск приложения Phone Link на панели задач Windows 11.Узнать другие подробности можно здесь