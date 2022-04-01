Что нового в Windows Autopatch: Май 2023 года

С момента появления Windows Autopatch у нас не было блога, наполненного такими важными новостями. Это парад публичных предварительных версий новых мощных функций, которые теперь доступны в Windows Autopatch, поэтому продолжайте читать, чтобы ознакомиться с последними дополнениями к службе. Темой этого релиза является удовлетворение реальных потребностей предприятий — и все потому, что мы слышали от клиентов Autopatch и потенциальных клиентов о том, что они хотят от службы. Итак, вот они: новые возможности, элементы управления и отчеты, призванные помочь ИТ-администраторам повысить безопасность и производительность с меньшими усилиями.

Ранее сегодня Microsoft опубликовала новый пост в блоге Tech Community, в котором рассказывается о последней публичной предварительной версии Windows Autopatch от мая 2023 года. В посте в блоге отмечается, что обновление этого месяца является наиболее важным с момента первого появления Autopatch в апреле 2022 года. Вот небольшой отрезок из поста:Одна из причин, по которой это говорится, заключается в том, что Autopatch от мая 2023 года теперь обеспечивает больший контроль над тем, как ИТ-администраторы и системные администраторы могут развертывать обновления функций. Например, некоторые обновления могут быть настроены только для определенных групп Autopatch, тогда как для других эти обновления могут развертываться поэтапно. Эти различные группы Autopatch идентифицируются как «Кольца развертывания».Последнее обновление Autopatch также содержит оповещения и уведомления об обнаружении отсутствующих или измененных политик в разделе «Управление арендаторами». Отчеты как об обновлениях функций, так и об обновлениях качества также были улучшены.Узнать другие подробности можно здесь