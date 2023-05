Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2304.40000.3.0) добавляет проверку пакетов, улучшает надежность и поддержку AppLink.• Проверка пакета для приложений на WSA: Приложения для Android сканируются с помощью антивирусного программного обеспечения, установленного в Windows, перед установкой приложения;• Возможность для пользователей настроить, сколько памяти выделить для Android;• Приложения для Android будут запускаться, когда пользователь откроет ссылку на поддерживаемое приложение из любого приложения (поддержка Android AppLink);• Ядро Linux обновлено до 5.15.94;• Улучшена надежность и производительность WSA;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь