Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 21:23
  • Просмотров: 0
Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2304.40000.3.0) добавляет проверку пакетов, улучшает надежность и поддержку AppLink.

Что нового

• Проверка пакета для приложений на WSA: Приложения для Android сканируются с помощью антивирусного программного обеспечения, установленного в Windows, перед установкой приложения;
• Возможность для пользователей настроить, сколько памяти выделить для Android;
• Приложения для Android будут запускаться, когда пользователь откроет ссылку на поддерживаемое приложение из любого приложения (поддержка Android AppLink);
• Ядро Linux обновлено до 5.15.94;
• Улучшена надежность и производительность WSA;

Предоставление отзывов

Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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