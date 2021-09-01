Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 21:23
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2304.40000.3.0) добавляет проверку пакетов, улучшает надежность и поддержку AppLink.
Что нового
• Проверка пакета для приложений на WSA: Приложения для Android сканируются с помощью антивирусного программного обеспечения, установленного в Windows, перед установкой приложения;
• Возможность для пользователей настроить, сколько памяти выделить для Android;
• Приложения для Android будут запускаться, когда пользователь откроет ссылку на поддерживаемое приложение из любого приложения (поддержка Android AppLink);
• Ядро Linux обновлено до 5.15.94;
• Улучшена надежность и производительность WSA;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
Microsoft выпустила предварительную версию приложений Android™ для Windows 11 для инсайдеров Windows в Японии
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 14894
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097