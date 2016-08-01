Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 00:50
  • Просмотров: 268

Компания Microsoft заявила, что пользователи каналов Windows 11 Canary и Dev не получат новых сборок на этой неделе.



В посте добавляется, что команда разработчиков Windows «усердно работает над подготовкой к следующей неделе».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе

Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе

Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 для каналов Dev и Beta на этой неделе

Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 для каналов Dev и Beta на этой неделе

Microsoft не выпустит новые сборки Windows 10 Insider Preview в ближайшие дни

Microsoft не выпустит новые сборки Windows 10 Insider Preview в ближайшие дни

Новых предварительных сборок на этой неделе не будет

Новых предварительных сборок на этой неделе не будет

Инсайдеры Windows получат новые сборки на этой неделе

Инсайдеры Windows получат новые сборки на этой неделе




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google
+2  
Новостей: 14907
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097