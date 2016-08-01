Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 00:50
- Просмотров: 268
Компания Microsoft заявила, что пользователи каналов Windows 11 Canary и Dev не получат новых сборок на этой неделе.
В посте добавляется, что команда разработчиков Windows «усердно работает над подготовкой к следующей неделе».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе
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