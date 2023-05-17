Microsoft выпускает обновленные ISO-образы для Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: 17-05-2023, 17:06
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Компания Microsoft выпустила обновленные ISO-образы для Windows 11 версии 22H2. Новые образы представляют широкой публике обновления функций Moment 2 и Moment 1. ISO-образы основаны на сборке 22621.1702, выпущенной на прошлой неделе.
Этот релиз исправил критическую уязвимость, отслеживаемую под CVE-2023-24932. Позже Microsoft также опубликовала отдельное руководство, в котором объясняется, как можно создавать защищенные менеджеры загрузки Windows.
Однако, несмотря на то, что это не задокументировано, последний Patch Tuesday, по-видимому, имеет много проблем. Во-первых, некоторые пользователи просто не могут установить обновление. Кажется, они испытывают ошибки 0x800f081f и 80070002. Помимо этого, есть также проблема, связанная с VPN. А некоторые люди утверждают, что старые проблемы, например, связанные со скоростью SSD, до сих пор не исправлены в этом обновлении.
Вы можете получить обновленные ISO-образы Windows 11 22H2 с помощью Media Creation Tool.
Помимо Windows 11, Microsoft также выпустила обновленные ISO-образы для Windows 10. Вы можете скачать их через Media Creation Tool. Как и Windows 11, они будет содержать последнее обновление Patch Tuesday для Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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