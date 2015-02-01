Приложение «Фотографии» в Windows 11 теперь поддерживает формат WepP

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 15:44
  • Просмотров: 164

Дженнифер Джентлмен подтвердила, что приложение «Фотографии» в Windows 11 теперь поддерживает формат WepP.

Ранее в этом месяце Microsoft выпустила крупное обновление для приложения «Фотографии» в каналах Canary и Dev. Версия 2023.11050.2013.0 принесла несколько новых функций, и, хотя она не анонсировалась, поддержка WebP, безусловно, является одной из них.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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