Приложение «Фотографии» в Windows 11 теперь поддерживает формат WepP
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 15:44
- Просмотров: 164
Дженнифер Джентлмен подтвердила, что приложение «Фотографии» в Windows 11 теперь поддерживает формат WepP.
Ранее в этом месяце Microsoft выпустила крупное обновление для приложения «Фотографии» в каналах Canary и Dev. Версия 2023.11050.2013.0 принесла несколько новых функций, и, хотя она не анонсировалась, поддержка WebP, безусловно, является одной из них.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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