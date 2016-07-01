Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 21:30
  • Просмотров: 70

Это очень редкая неделя, когда нет инсайдерских сборок для загрузки ни в одном из каналов. Однако эта неделя будет одной из таких. Microsoft подтвердила, что не планирует выпускать какие-либо инсайдерские сборки сегодня или до конца недели.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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