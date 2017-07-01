Microsoft выпустила обновление OOBE для Windows 11 21H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 12:06
  • Просмотров: 207

Компания Microsoft выпустила новое обновление OOBE (Out of Box Experience) для Windows 11 21H2. Microsoft часто выпускает такие обновления для улучшения OOBE. Обычно это делается раз в месяц.

Например, мартовское обновление OOBE добавило оболочку для улучшения совместимости с объектами Component Object Model (COM). Между тем, апрельское обновление OOBE также исправило проблемы совместимости, но на этот раз оно было связано с реестром.

Microsoft говорит, что обновления устанавливаются автоматически во время процесса OOBE, если доступно подключение к Интернету. Для завершения установки требуется перезагрузка устройства.

Официальный документ поддержки обновления OOBE (KB5026910) содержит более подробную информацию о файлах, предоставляемых этим релизом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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