Microsoft выпустила обновление OOBE для Windows 11 21H2

Компания Microsoft выпустила новое обновление OOBE (Out of Box Experience) для Windows 11 21H2. Microsoft часто выпускает такие обновления для улучшения OOBE. Обычно это делается раз в месяц.Например, мартовское обновление OOBE добавило оболочку для улучшения совместимости с объектами Component Object Model (COM). Между тем, апрельское обновление OOBE также исправило проблемы совместимости, но на этот раз оно было связано с реестром.Microsoft говорит, что обновления устанавливаются автоматически во время процесса OOBE, если доступно подключение к Интернету. Для завершения установки требуется перезагрузка устройства.Официальный документ поддержки обновления OOBE ( KB5026910 ) содержит более подробную информацию о файлах, предоставляемых этим релизом.Узнать другие подробности можно здесь