Microsoft выпустила обновление OOBE для Windows 11 21H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 12:06
- Просмотров: 207
Компания Microsoft выпустила новое обновление OOBE (Out of Box Experience) для Windows 11 21H2. Microsoft часто выпускает такие обновления для улучшения OOBE. Обычно это делается раз в месяц.
Например, мартовское обновление OOBE добавило оболочку для улучшения совместимости с объектами Component Object Model (COM). Между тем, апрельское обновление OOBE также исправило проблемы совместимости, но на этот раз оно было связано с реестром.
Microsoft говорит, что обновления устанавливаются автоматически во время процесса OOBE, если доступно подключение к Интернету. Для завершения установки требуется перезагрузка устройства.
Официальный документ поддержки обновления OOBE (KB5026910) содержит более подробную информацию о файлах, предоставляемых этим релизом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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