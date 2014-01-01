Пользователь неофициально исправляет одну из проблем Windows
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 118
Пользователь под ником «randomascii» указал на одну из особенностей пользовательского интерфейса Windows, при которой всплывающее уведомление Центра действий занимает больше места, чем само уведомление. Он отметил, что окно уведомлений имеет высоту 686, а видимая высота намного меньше — всего 520.
Пользователь под ником «Albacore был» заинтригован этим и взялся за исправление проблемы. С помощью WinDbg, инструмента отладки Windows, он уменьшил высоту всплывающего уведомления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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