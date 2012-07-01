Microsoft подтверждает, что приложение Windows Backup не может быть удалено, но обещает скоро найти решение

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 14:26
  • Просмотров: 110

Windows Backup — это системный компонент для резервного копирования вашего ПК с Windows. Этот системный компонент предоставляет пользователям решение для резервного копирования определенных файлов и папок, а также настроек, учетных данных и приложений в облако через единый интерфейс. Например, папка «Документы» вместе с «Рабочий стол» может быть скопирована в облако. Это помогает пользователям быть спокойными, зная, что их данные можно восстановить, даже если что-то случится с их физическим устройством.

Кроме того, когда пользователи переключаются на новое устройство Windows, они могут восстановить свои резервные копии данных на новом устройстве и продолжить с того места, где они остановились.

В настоящее время приложение Windows Backup в первую очередь ориентировано на потребительские устройства. Например, устройства, которые можно использовать, войдя в личную учетную запись Microsoft (MSA), такую как @outlook.com , @live.com и т.д.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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