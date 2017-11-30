Microsoft будет поддерживать Edge для Windows 7 не менее 18 месяцев
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 22:56
- Просмотров: 122
Ни для кого не секрет, что срок расширенной поддержки Windows 7 заканчивается завтра, а с релизом Microsoft Edge на Chromium для неподдерживаемой ОС возникают вопросы о том, как долго будет поддерживаться браузер.
Ресурс Neowin узнал, что Microsoft будет поддерживать Edge для Windows 7 как минимум до 15 июля 2021 года.
Вполне вероятно, что компания пойдет дальше. Microsoft предлагает Extended Security Updates (ESUs) для предприятий на Windows 7, которые готовы платить, а ESU доступны в течение трех лет. Учитывая, что компания намерена предоставлять поддержку Windows 7 только некоторым пользователям в течение еще трех лет, представляется вероятным, что она будет поддерживать браузер так же долго. Конечно, это также зависит от поддержки Chromium.
Напомню, что Microsoft выпустит Edge на Chromium для Windows и Mac 15 января 2020 года.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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