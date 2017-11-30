Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft будет поддерживать Edge для Windows 7 не менее 18 месяцев

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 22:56
  • Просмотров: 122


Ни для кого не секрет, что срок расширенной поддержки Windows 7 заканчивается завтра, а с релизом Microsoft Edge на Chromium для неподдерживаемой ОС возникают вопросы о том, как долго будет поддерживаться браузер.

Ресурс Neowin узнал, что Microsoft будет поддерживать Edge для Windows 7 как минимум до 15 июля 2021 года.

Вполне вероятно, что компания пойдет дальше. Microsoft предлагает Extended Security Updates (ESUs) для предприятий на Windows 7, которые готовы платить, а ESU доступны в течение трех лет. Учитывая, что компания намерена предоставлять поддержку Windows 7 только некоторым пользователям в течение еще трех лет, представляется вероятным, что она будет поддерживать браузер так же долго. Конечно, это также зависит от поддержки Chromium.

Напомню, что Microsoft выпустит Edge на Chromium для Windows и Mac 15 января 2020 года.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Edge для Android готовится к релизу Microsoft Edge на Chromium

Edge для Android готовится к релизу Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустит браузер Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года

Microsoft выпустит браузер Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года

В сеть утёк Microsoft Edge на Chromium для Mac

В сеть утёк Microsoft Edge на Chromium для Mac

В сеть попала новая ранняя версия Edge на Chromium

В сеть попала новая ранняя версия Edge на Chromium

До окончания официальной поддержки Windows 7 осталось менее года

До окончания официальной поддержки Windows 7 осталось менее года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 3
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy Toukachik
+3  
Новостей: 11227
+0  
Комментариев: 39399
+4  
Пользователей: 9210