Официальная поддержка Windows 7 закончилась
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 13:25
- Просмотров: 188
Поддержка Windows 7 официально заканчивается сегодня. Microsoft неоднократно предупреждала людей, чтобы помочь им подготовиться к сегодняшнему дню, и теперь официальная поддержка окончена. После окончания поддержки, Windows 7 больше не будет получать обновления программного обеспечения, обновления безопасности или техническую поддержку. Microsoft рекомендует перейти на Windows 10 для получения поддержки и обновлений. Вы можете изучить страницу Windows 7 на веб-сайте Microsoft.
Windows 7 - одна из самых любимых версий Windows. Есть еще много компаний и людей, которые решили остаться на ней. Некоторые подсчитали, что около 300 миллионов устройств по-прежнему работают под управлением Windows 7. Тем не менее, Windows поставляется с множеством функций, которые делают ее достойной обновления в глазах многих. Windows 10 выпускается годами, то есть она получила несколько крупных обновлений и тысячи исправлений ошибок.
Хотя Microsoft утверждает, что поддержка бесплатного предложения по обновлению до Windows 10 закончена, вы все равно можете воспользоваться этим. Microsoft, похоже, закрывает глаза на любого, кто использует веб-сайт Windows 10 Upgrade для активации лицензии Windows 10 с серийным ключом Windows 7.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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