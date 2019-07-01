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Стали доступны январские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Сегодня, 17:30
  • Просмотров: 115


Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.

Вот список всех представленных обновлений:

KB4534310;
KB4534314;
KB4534297;
KB4534309;

KB4534310 имеет следующие исправления:

• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;

KB4534314 имеет следующие исправления:

• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;

KB4534297 имеет следующие исправления:

• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;
• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;

KB4534309 имеет следующие исправления:

• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;
• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
Илья Источник:
support.microsoft.com
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