Стали доступны январские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4534310 имеет следующие исправления:• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;KB4534314 имеет следующие исправления:• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;KB4534297 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;KB4534309 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;