Стали доступны январские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 17:30
- Просмотров: 115
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4534310;
• KB4534314;
• KB4534297;
• KB4534309;
KB4534310 имеет следующие исправления:
• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
KB4534314 имеет следующие исправления:
• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
KB4534297 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;
• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
KB4534309 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая связана с поддержкой новых политик файлов cookie SameSite по умолчанию для релиза 80 Google Chrome;
• Обновления безопасности для Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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DavidFlozy Cedrickkeync Илья Toukachik
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