Пользователи Windows 7 начали получать полноэкранное уведомление об обновлении
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 14:53
- Просмотров: 127
Пользователи Windows 7 начали получать полноэкранное уведомление об обновлении на рабочем столе. Оно рекомендует пользователям перейти на Windows 10.
Некоторые компьютеры будут обходить предупреждение, в том числе те, которые входят в домен, находятся в режиме киоска или связаны с организацией, которая приобрела расширенные обновления безопасности - где предупреждение блокируется по умолчанию.
Нажатие на кнопку «Напомнить мне позже» позволяет отложить предупреждение на один день, а на «Не напоминать мне больше» - навсегда.
Как сообщает Windows Latest, уведомление связано с «EOSNotify», программой, автоматически установленной с обновлением KB4350734 в декабре. Альтернативным способом остановки уведомлений для опытных пользователей является изменение параметров EONS с помощью Windows Registry Editor.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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