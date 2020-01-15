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Пользователи Windows 7 начали получать полноэкранное уведомление об обновлении

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Сегодня, 14:53
  • Просмотров: 127


Пользователи Windows 7 начали получать полноэкранное уведомление об обновлении на рабочем столе. Оно рекомендует пользователям перейти на Windows 10.

Некоторые компьютеры будут обходить предупреждение, в том числе те, которые входят в домен, находятся в режиме киоска или связаны с организацией, которая приобрела расширенные обновления безопасности - где предупреждение блокируется по умолчанию.

Нажатие на кнопку «Напомнить мне позже» позволяет отложить предупреждение на один день, а на «Не напоминать мне больше» - навсегда.

Как сообщает Windows Latest, уведомление связано с «EOSNotify», программой, автоматически установленной с обновлением KB4350734 в декабре. Альтернативным способом остановки уведомлений для опытных пользователей является изменение параметров EONS с помощью Windows Registry Editor.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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