Правительство Германии заплатит €800000 за поддержку Windows 7
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 21:04
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Если Windows 7 достигла конца расширенной поддержки на прошлой неделе, организации все равно могут заплатить Microsoft за получение расширенных обновлений безопасности для ПК, которые не могут быть немедленно обновлены до более новой версии Windows. Это именно то, что федеральное правительство Германии сделает для 33000 ПК, на которых по-прежнему работает Windows 7.
ESUs будут стоить немецкому правительству €800000 ($886000) в этом году, что весьма существенно. Как сообщает издание Handesblatt, правительство начало переводить свои рабочие станций на Windows 10 два года назад, но этот процесс все еще продолжается в 16 федеральных землях Германии.
Ранее Microsoft объясняла, что она будет предоставлять ESUs предприятиям до 2023 года, но компания предпочла бы, чтобы организации обновились до Windows 10 как можно скорее. Очевидно, что то же самое верно и для потребителей, поскольку запуск неподдерживаемой ОС, которая все еще довольно популярна, никогда не рекомендуется.
Узнать другие подробности можно здесь.
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