Microsoft подтвердила проблему с обоями рабочего стола в Windows 7
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 18:34
- Просмотров: 159
Ранее сообщалось, что пользователи Windows 7 жаловались на то, что их обои заменяются черными экранами, когда они устанавливают важные обновления для Windows 7 (KB4534310 и KB4534314).
Проблема затронула ряд ПК, включая корпоративные устройства, где пользователи не могут менять обои.
Теперь Microsoft подтвердила проблему, сказав:
После установки KB4534310, обои вашего рабочего стола могут отображаться как черные, если они установлены на «Растянуть».
Microsoft пообещала, что исправление уже в пути, но только «для организаций, которые приобрели Windows 7 Extended Security Updates (ESU)».
Чтобы смягчить проблему, вы можете сделать одно из следующих действий:
• Установите для кастомного изображения значение, отличное от «Растянуть», например «Заполнение», «По размеру», «Замостить» или «По центру»;
• Выберите кастомные обои, которые соответствуют разрешению вашего рабочего стола;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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