Microsoft подтвердила проблему с обоями рабочего стола в Windows 7

После установки KB4534310, обои вашего рабочего стола могут отображаться как черные, если они установлены на «Растянуть».

Ранее сообщалось, что пользователи Windows 7 жаловались на то, что их обои заменяются черными экранами, когда они устанавливают важные обновления для Windows 7 (KB4534310 и KB4534314).Проблема затронула ряд ПК, включая корпоративные устройства, где пользователи не могут менять обои.Теперь Microsoft подтвердила проблему, сказав:Microsoft пообещала, что исправление уже в пути, но только «для организаций, которые приобрели Windows 7 Extended Security Updates (ESU)».Чтобы смягчить проблему, вы можете сделать одно из следующих действий:• Установите для кастомного изображения значение, отличное от «Растянуть», например «Заполнение», «По размеру», «Замостить» или «По центру»;• Выберите кастомные обои, которые соответствуют разрешению вашего рабочего стола;Узнать другие подробности можно здесь