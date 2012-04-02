Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft подтвердила проблему с обоями рабочего стола в Windows 7

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 18:34
  • Просмотров: 159


Ранее сообщалось, что пользователи Windows 7 жаловались на то, что их обои заменяются черными экранами, когда они устанавливают важные обновления для Windows 7 (KB4534310 и KB4534314).

Проблема затронула ряд ПК, включая корпоративные устройства, где пользователи не могут менять обои.

Теперь Microsoft подтвердила проблему, сказав:

После установки KB4534310, обои вашего рабочего стола могут отображаться как черные, если они установлены на «Растянуть».


Microsoft пообещала, что исправление уже в пути, но только «для организаций, которые приобрели Windows 7 Extended Security Updates (ESU)».

Чтобы смягчить проблему, вы можете сделать одно из следующих действий:

• Установите для кастомного изображения значение, отличное от «Растянуть», например «Заполнение», «По размеру», «Замостить» или «По центру»;
• Выберите кастомные обои, которые соответствуют разрешению вашего рабочего стола;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Как сменить фон Рабочего стола в Windows 10

Как сменить фон Рабочего стола в Windows 10

Скриншот выбора фонового рисунка рабочего стола Windows 8 Release Preview

Скриншот выбора фонового рисунка рабочего стола Windows 8 Release Preview

Microsoft выпустила Bing для настольных приложений в Windows 7

Microsoft выпустила Bing для настольных приложений в Windows 7

В одной из последних сборок Windows 8 появились новые обои по умолчанию

В одной из последних сборок Windows 8 появились новые обои по умолчанию

Новогодние обои

Новогодние обои




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 2
Гостей: 17
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
+2  
Новостей: 11294
+1  
Комментариев: 39404
+7  
Пользователей: 9309