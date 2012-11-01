Windows 7 будет по-прежнему поддерживаться наиболее популярными антивирусными решениями
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 20:42
- Просмотров: 137
Все крупные производители антивирусного программного обеспечения планируют продолжить поддержку своих продуктов после окончания поддержки Windows 7.
Большинство поставщиков, за некоторыми исключениями, подтвердили, что их продукты будут продолжать работать в системах Windows 7 не менее двух лет, до 2022 года, гарантируя, что пользователи Windows 7 будут иметь в своем распоряжении продукты безопасности для защиты своих систем.
Эти антивирусные продукты крайне необходимы, поскольку Microsoft прекратила предоставлять бесплатные обновления безопасности для Windows 7, которая достигла окончания поддержки две недели назад, 14 января 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
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