Microsoft исправила проблему с обоями в Windows 7
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- Категория: Windows 7
- Дата: Сегодня, 18:03
- Просмотров: 27
Как и было обещано, Microsoft выпустила обновление KB4539602 для пользователей Windows 7, которое исправляет проблему с обоями. Это обновление решает следующую проблему:
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что ваши обои, настроенные на «Растянуть», будут отображаться как черные;
Чтобы установить это обновление, вы должны установить следующие обновления:
• Необходимо установить обновление SHA-2 (KB4474419) от 23 сентября 2019 года или более новое обновление SHA-2, а затем перезапустить устройство, прежде чем применять это обновление. Если вы используете Центр обновления Windows, последнее обновление SHA-2 будет предложено вам автоматически. Дополнительные сведения об обновлениях SHA-2 см. здесь;
• У вас должно быть установлено обновление стека обслуживания (SSU) (KB4490628) от 12 марта 2019 года или более новое обновление SSU. Дополнительные сведения о последних обновлениях SSU см. здесь.
Вы должны перезагрузить устройство после установки этих необходимых обновлений и до применения любого Monthly Rollup, Security-Only Update, Preview of Monthly Rollup или stand-alone update.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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