Новая проблема в Windows 7 не позволяет пользователям выключать или перезагружать свои ПК
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 18:23
- Просмотров: 275
По словам пользователей на различных технических форумах, новая проблема не позволяет пользователям завершить работу или перезагрузить Windows 7.
К счастью, на Reddit есть несколько обходных путей. Если вы столкнулись с этой проблемой, то перейдите по ссылке ниже, чтобы найти способ ее решения.
Стоит отметить, что Microsoft пока не признала эту проблему. Будет интересно посмотреть, решит ли Microsoft исправить проблему, связанную с завершением работы, учитывая, что поддержка Windows 7 подошла к концу.
Узнать другие подробности можно здесь.
P.S. Еще один обходной путь был опубликован Quick Heal. Это можно назвать постоянным обходным путём, но он не подтверждён Microsoft.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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