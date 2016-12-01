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Новая проблема в Windows 7 не позволяет пользователям выключать или перезагружать свои ПК

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 18:23
  • Просмотров: 275


По словам пользователей на различных технических форумах, новая проблема не позволяет пользователям завершить работу или перезагрузить Windows 7.

К счастью, на Reddit есть несколько обходных путей. Если вы столкнулись с этой проблемой, то перейдите по ссылке ниже, чтобы найти способ ее решения.

Стоит отметить, что Microsoft пока не признала эту проблему. Будет интересно посмотреть, решит ли Microsoft исправить проблему, связанную с завершением работы, учитывая, что поддержка Windows 7 подошла к концу.

Узнать другие подробности можно здесь.

P.S. Еще один обходной путь был опубликован Quick Heal. Это можно назвать постоянным обходным путём, но он не подтверждён Microsoft.
Илья Источник:
reddit.com
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