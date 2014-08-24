Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Стали доступны апрельские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 23:01
  • Просмотров: 108


Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.

Вот список всех представленных обновлений:

KB4550961;
KB4550970;
KB4550964;
KB4550965;

KB4550961 имеет следующие исправления:

• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;

KB4550970 имеет следующие исправления:

• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;

KB4550964 имеет следующие исправления:

• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;

KB4550965 имеет следующие исправления:

• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;
• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Стали доступны мартовские обновления для Windows 8.1

Стали доступны мартовские обновления для Windows 8.1

Стали доступны августовские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Стали доступны августовские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Стали доступны июльские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Стали доступны июльские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
+8  
Новостей: 11683
+0  
Комментариев: 39429
+0  
Пользователей: 9986