Стали доступны апрельские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 23:01
- Просмотров: 108
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4550961;
• KB4550970;
• KB4550964;
• KB4550965;
KB4550961 имеет следующие исправления:
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;
KB4550970 имеет следующие исправления:
• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;
KB4550964 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;
KB4550965 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;
• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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