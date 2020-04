Стали доступны апрельские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

KB4550961

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4550961 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;KB4550970 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;KB4550964 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;KB4550965 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою определенных операций, таких как переименование, при выполнении этих операций с файлами или папками на Cluster Shared Volume (CSV). Ошибка: «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Эта проблема возникала при выполнении операции на узле владельца CSV из процесса, который не имел прав администратора;• Есть обновления безопасности для Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Core Networking и Microsoft JET Database Engine;