Стали доступны июньские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

KB4561666

KB4561673

KB4561643

KB4561669

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4561666 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли обновлять MSI-файлы из сетевой папки;• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services и Microsoft JET Database Engine;KB4561673 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services и Microsoft JET Database Engine;KB4561643 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли обновлять MSI-файлы из сетевой папки;• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Storage and Filesystems, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services и Microsoft JET Database Engine;KB4561669 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Storage and Filesystems, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services и Microsoft JET Database Engine;