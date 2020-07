Стали доступны июльские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

KB4565541

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4565541 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым приложениям печатать документы, содержащие графику или большие файлы, после установки обновлений Windows, выпущенных 9 июня 2020 года;• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop, Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine и Windows SQL components;KB4565540 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop и Windows SQL components;KB4565524 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop и Windows SQL components;KB4565539 имеет следующие исправления:• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows Remote Desktop, and Windows SQL components;