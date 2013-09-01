Стали доступны сентябрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 22:56
- Просмотров: 75
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4577066;
• KB4577071;
• KB4577051;
• KB4577053;
KB4577066 имеет следующие исправления:
• Обновляет информацию о часовом поясе Юкон, Канада;
• Исправлена проблема при оценке состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;
• Исправляет проблему уязвимости безопасности с прокси-серверами пользователей и серверами интрасети на основе HTTP. После установки этого обновления серверы интрасети на основе HTTP не могут использовать прокси пользователя по умолчанию для обнаружения обновлений. Сканирование с использованием этих серверов завершится ошибкой, если у клиентов нет настроенного системного прокси. Если необходимо использовать пользовательский прокси-сервер, необходимо настроить поведение с помощью политики «Разрешить использование пользовательского прокси-сервера в качестве резервного при сбое обнаружения с помощью системного прокси-сервера». Это изменение не затрагивает клиентов, которые защищают свои серверы Windows Server Update Services (WSUS) с помощью протоколов Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL). Чтобы получить дополнительную информацию, см. «Улучшение безопасности устройств, получающих обновления через WSUS»;
• Есть обновления безопасности для Windows Media, Windows Input and Composition, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Cloud Infrastructure, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems, Windows Network Security and Containers, Windows Update Stack, the Microsoft Scripting Engine и Windows SQL components;
KB4577071 имеет следующие исправления:
• Есть обновления безопасности для Windows Media, Windows Input and Composition, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Cloud Infrastructure, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems, Windows Network Security and Containers, Windows Update Stack и Windows SQL components;
KB4577051 имеет следующие исправления:
• Обновляет информацию о часовом поясе Юкон, Канада;
• Исправляет проблему уязвимости безопасности с прокси-серверами пользователей и серверами интрасети на основе HTTP. После установки этого обновления серверы интрасети на основе HTTP не могут использовать прокси пользователя по умолчанию для обнаружения обновлений. Сканирование с использованием этих серверов завершится ошибкой, если у клиентов нет настроенного системного прокси. Если необходимо использовать пользовательский прокси-сервер, необходимо настроить поведение с помощью политики «Разрешить использование пользовательского прокси-сервера в качестве резервного при сбое обнаружения с помощью системного прокси-сервера». Это изменение не затрагивает клиентов, которые защищают свои серверы Windows Server Update Services (WSUS) с помощью протоколов Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL). Чтобы получить дополнительную информацию, см. «Улучшение безопасности устройств, получающих обновления через WSUS»;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems, Windows Network Security and Containers, the Microsoft Scripting Engine и Windows SQL components;
KB4577053 имеет следующие исправления:
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Cloud Infrastructure, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems, Windows Network Security and Containers и Windows SQL components;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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