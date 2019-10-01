Стали доступны октябрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 21:30
- Просмотров: 95
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4580347;
• KB4580358;
• KB4580345;
• KB4580387;
KB4580347 имеет следующие исправления:
• Исправлена дата окончания перехода на летнее и зимнее время (DST) в 2021 году для островов Фиджи. Чтобы узнать дополнительную информацию, см «DST correction in Windows for the Fiji Islands: October 13, 2020»;
• Исправлена проблема, из-за которой групповая политика рекурсивно удаляла важные файлы, когда включена политика «Удалить локальный профиль пользователя»;
• Исправлена проблема с созданием пустых портов с помощью пользовательского интерфейса;
• Добавляет уведомление в Internet Explorer 11, информирующее пользователей об окончании поддержки Adobe Flash в декабре 2020 года. Для получения дополнительной информации см. KB4581051;
• Исправлена проблема с режимом Microsoft Edge IE, которая возникала при включении параметра «Настроить расширенное обнаружение зависаний» для режима Internet Explorer в Microsoft Edge;
• Позволяет администраторам отключать JScript в определенных зонах безопасности;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Shell, Windows Silicon Platform, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Network Security and Containers, Windows Remote Desktop и Windows SQL components;
KB4580358 имеет следующие исправления:
• Исправлена дата окончания перехода на летнее и зимнее время (DST) в 2021 году для островов Фиджи. Чтобы узнать дополнительную информацию, см «DST correction in Windows for the Fiji Islands: October 13, 2020»;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Shell, Windows Silicon Platform, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Network Security and Containers, Windows Remote Desktop, and Windows SQL components;
KB4580345 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, из-за которой Graphics Device Interface (GDI) мог неправильно обращаться к внутренним областям, что приводило к неожиданному взаимодействию с пользовательским интерфейсом. Эта проблема могла привести к дополнительным или отсутствующим элементам экрана, мерцанию экрана или затуханию экрана;
• Исправлена дата окончания перехода на летнее и зимнее время (DST) в 2021 году для островов Фиджи. Чтобы узнать дополнительную информацию, см «DST correction in Windows for the Fiji Islands: October 13, 2020»;
• Исправлена проблема, из-за которой групповая политика рекурсивно удаляла важные файлы, когда включена политика «Удалить локальный профиль пользователя»;
• Исправлена проблема с созданием пустых портов с помощью пользовательского интерфейса;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Shell, Windows Silicon Platform, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Core Networking, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems, Windows SQL components и Windows Remote Desktop;
KB4580387 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, из-за которой Graphics Device Interface (GDI) мог неправильно обращаться к внутренним областям, что приводило к неожиданному взаимодействию с пользовательским интерфейсом. Эта проблема могла привести к дополнительным или отсутствующим элементам экрана, мерцанию экрана или затуханию экрана;
• Исправлена дата окончания перехода на летнее и зимнее время (DST) в 2021 году для островов Фиджи. Чтобы узнать дополнительную информацию, см «DST correction in Windows for the Fiji Islands: October 13, 2020»;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Shell, Windows Silicon Platform, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Core Networking, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems, Windows SQL components и Windows Remote Desktop;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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