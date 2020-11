Стали доступны ноябрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

KB4586845

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4586845 имеет следующие исправления:• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;• Позволяет администраторам включить «Сохранить цель как» с помощью групповой политики для пользователей в режиме Microsoft Edge IE;• Исправлена проблема, из-за которой сессии LDAP, аутентифицированные и запечатанные с помощью метода SASL, неправильно сообщались в событиях 2889 в Directory Services Eventlog из источника Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService как незащищенные сессии;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services, Windows Remote Desktop и Microsoft Scripting Engine;KB4586823 имеет следующие исправления:• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;KB4586827 имеет следующие исправления:• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;KB4586805 имеет следующие исправления:• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;