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Стали доступны ноябрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 22:08
  • Просмотров: 110

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.

Вот список всех представленных обновлений:

KB4586845;
KB4586823;
KB4586827;
KB4586805;

KB4586845 имеет следующие исправления:

• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;
• Позволяет администраторам включить «Сохранить цель как» с помощью групповой политики для пользователей в режиме Microsoft Edge IE;
• Исправлена проблема, из-за которой сессии LDAP, аутентифицированные и запечатанные с помощью метода SASL, неправильно сообщались в событиях 2889 в Directory Services Eventlog из источника Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService как незащищенные сессии;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services, Windows Remote Desktop и Microsoft Scripting Engine;

KB4586823 имеет следующие исправления:

• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;

KB4586827 имеет следующие исправления:

• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;

KB4586805 имеет следующие исправления:

• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Silicon Platform, Windows Authentication, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Hybrid Storage Services и Windows Remote Desktop;
Илья Источник:
support.microsoft.com
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