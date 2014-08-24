Стали доступны декабрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 23:25
- Просмотров: 62
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4592484;
• KB4592495;
• KB4592471;
• KB4592503;
KB4592484 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, из-за которой PDF24 Creator версии 9.1.1 не мог открывать файлы .txt;
• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals и Windows Core Networking;
KB4592495 имеет следующие исправления:
• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals и Windows Core Networking;
KB4592471 имеет следующие исправления:
• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems и Windows File Server and Clustering;
KB4592503 имеет следующие исправления:
• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;
• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems и Windows File Server and Clustering;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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