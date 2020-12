Стали доступны декабрьские накопительные обновления для Windows 7 и Windows 8.1

KB4592484

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4592484 имеет следующие исправления:• Исправлена проблема, из-за которой PDF24 Creator версии 9.1.1 не мог открывать файлы .txt;• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals и Windows Core Networking;KB4592495 имеет следующие исправления:• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals и Windows Core Networking;KB4592471 имеет следующие исправления:• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems и Windows File Server and Clustering;KB4592503 имеет следующие исправления:• Устраняет уязвимость системы безопасности, не позволяя приложениям, работающим под учетной записью SYSTEM, печатать на порты «FILE:». Чтобы решить эту проблему в будущем, убедитесь, что ваши приложения или службы работают от имени определенного пользователя или учетной записи службы;• Есть обновления безопасности для Windows Graphics, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems и Windows File Server and Clustering;