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Microsoft перестанет поддерживать настольное приложение OneDrive в Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2022 года

  • Категория: Windows 7
  • Дата: Вчера, 23:46
  • Просмотров: 26

Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки настольного приложения OneDrive на устройствах с Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2022 года. После этой даты обновления для настольного приложения OneDrive на ПК с этими операционными системами больше не будут предоставляться. С 1 марта 2022 года приложение OneDrive перестанет синхронизироваться с облаком на устройствах Windows 7, 8 и 8.1.

Microsoft рекомендует обновить ОС до Windows 10 или Windows 11, чтобы избежать сбоев. Важно отметить, что Windows 7 и Windows 8.1 находятся в расширенной поддержке до 10 января 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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