Windows 7 и Windows Server 2008 R2 будут неофициально получать обновления еще два года
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 20:45
- Просмотров: 223
Когда Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 R2 более двух лет назад, компания предложила программу Extended Security Updates (ESU). ESU позволила организациям, которые все еще использовали вышеупомянутые операционные системы, получать важные обновления безопасности, чтобы защититься от киберугроз.
В то время как Microsoft предоставит последнюю партию обновлений безопасности для Windows 7 в январе 2023 года, платформа под названием 0patch призвана занять место Microsoft в обеспечении защиты старых операционных систем от киберугроз. На этой неделе компания 0patch объявила, что до января 2025 года будет предоставлять услуги микропатчинга для Windows 7, а также для устройств с Windows Server 2008 R2.
«Мы решили продолжать предоставлять исправления безопасности для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 для критических уязвимостей, которые могут быть использованы, и будем рады обеспечить вашу безопасность за малую долю того, что вы заплатили за ESU до сих пор», - говорится в блоге 0patch.
Микропатчи 0patch применяются непосредственно в памяти запущенных процессов, а не изменяют исполняемые файлы, поэтому пользователю не нужно перезагружать компьютер для завершения установки обновлений.
Если пользователь участвует в программе Microsoft ESU и хочет продолжать получать обновления безопасности с помощью 0patch, ему достаточно применить все оставшиеся обновления ESU. Затем необходимо установить 0patch «Free Agent» на компьютеры с Windows 7 или Server 2008 R2 и зарегистрировать их в своей учетной записи 0patch. Вы можете скачать его здесь.
Еще в марте 2022 года команда 0patch выпустила неофициальное исправление старой уязвимости Windows. Три месяца спустя они также развернули падч для уязвимости нулевого дня Microsoft Support Diagnostic Tool.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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