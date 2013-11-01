Microsoft прекратит выпускать платные обновления для Windows 7 10 января
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 21:02
- Просмотров: 85
Выпуск платных обновлений безопасности для Windows 7 через Extended Security Updates (ESUs) прекратится завтра (10 января 2023 г.), поэтому всем, кто все еще использует этот метод, следует в ближайшее время перейти на Windows 10, чтобы оставаться в безопасности. Бесплатные обновления для Windows 7 перестали выпускаться в 2020 году, но из-за её популярности Microsoft решила предлагать ESU для Windows 7 ESUs до сих пор.
Клиенты, купившие расширенную поддержку, получали обновления каждый месяц через Patch Tuesday, когда обновлялись другие версии Windows. Однако, в отличие от более новых версий, ESU для Windows 7 предлагает только обновления безопасности, но не обновления функций из-за возраста ОС. Поскольку поддержка Windows 8.1 также заканчивается на этой неделе, вам необходимо перейти на Windows 10 или Windows 11.
Сохранение обновлений для Windows 7 — это то, чего Microsoft не хочет делать, поскольку хочет, чтобы пользователи обновлялись до новых версий Windows.
В то время как Microsoft закроет ESU для Windows 7 завтра, 0patch заявила, что будет предоставлять обновления безопасности для Windows 7 до января 2025 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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