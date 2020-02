Стали доступны февральские обновления для Windows 8.1

KB4537803

KB4537821

Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 8.1.Вот список всех представленных обновлений:KB4537803 имеет следующие исправления:• Обновления безопасности для Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Hyper-V, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystem и Windows Server;KB4537821 имеет следующие исправления:• Отключает Microsoft Visual Basic Script (VBScript) по умолчанию в зонах Интернета и ограничения сайтов в Internet Explorer и элементе управления WebBrowser;• Обновления безопасности для Internet Explorer, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Hyper-V, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems, the Microsoft Scripting Engine и Windows Server;