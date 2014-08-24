Стали доступны мартовские обновления для Windows 8.1
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- Категория: Windows 8
- Дата: Вчера, 20:48
- Просмотров: 139
Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 8.1.
Вот список всех представленных обновлений:
• KB4541505;
• KB4541509;
KB4541505 имеет следующие исправления:
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Silicon Platform, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
KB4541509 имеет следующие исправления:
• Исправлена проблема, которая могла помешать загрузке содержимого ActiveX;
• Исправлена проблема, которая могла помешать иконкам и курсорам появляться должным образом;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Silicon Platform, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
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