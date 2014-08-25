Анимация всплывающих уведомлений Windows 8 могла бы быть совсем другой
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- Категория: Windows 8
- Дата: 29-12-2021, 20:36
- Просмотров: 257
Всплывающие уведомления Windows 8 появлялись в правом верхнем углу экрана, и вы закрывали их, проводя пальцем по экрану вправо.
Во время разработки дизайна всплывающих уведомлений один из руководителей высшего звена лоббировал возможность перемещения всплывающих уведомлений влево.
Во время исследования дизайна того, как должны вести себя всплывающие уведомления, высокопоставленный руководитель лоббировал возможность перемещения всплывающих уведомлений влево.
Что произойдет, если вы потянете всплывающее уведомление влево?
Ну, пока ничего.
Но дело в том, что всплывающее уведомление находится на невидимой резинке, и когда вы отпускаете его, всплывающее уведомление смещается вправо.
Рэймонд Чен заявил, что не знает, сколько времени понадобилось команде дизайнеров, чтобы отговорить топ-менеджера от этой идеи. Насколько ему известно, представленная здесь визуализация является наиболее близкой к реальности.
Возможно, им удалось убедить старшего руководителя, указав, что если вы добавите это поведение для перетаскивания влево, то в будущем вы не сможете добавлять функции смахивания влево. Жест смахивания влево был потрачен впустую на эту глупую анимацию.
Или потому, что общая эстетика дизайна Windows 8 заключалась в том, чтобы отказаться от физики и скеуморфизма и принять цифровую природу компьютеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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