Дженсен Харрис продемонстрировал концепт контекстного меню «Центр управления» в меню «Пуск» Windows 8
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- Категория: Windows 8
- Дата: Сегодня, 01:26
- Просмотров: 48
Дженсен Харрис, который работал директором по пользовательскому опыту в Microsoft, делится лакомой информацией о предыдущих версиях Windows и консервированных проектах. Недавно он рассказал о звуке запуска Windows 8, который был отменен, хотя есть вероятность, что вы уже слышали его где-то еще. Недавно Харрис также рассказал о меню «Пуск» Windows 11, показав, как он был «шокирован» этим опытом.
Несколько дней назад, в ходе последующего обсуждения, связанного с этой темой, Дженсен Харрис продемонстрировал то, что должно было быть оригинальным контекстным меню правой кнопки мыши меню «Пуск» Windows 8.
Идея контекстного меню кнопки «Пуск», получившего тогда название «Центр управления», заключалась в том, чтобы сделать его гораздо более полезным для опытных пользователей, и планировалось, что его можно будет настраивать с помощью реестра или других приложений для опытных пользователей.
Однако, к сожалению, проект «Центр управления» был заброшен, поскольку не хватало времени на его завершение, а также было сложно сбалансировать потребности опытных и менее опытных пользователей в рамках одного пользовательского интерфейса.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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