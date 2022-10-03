Бывший президент подразделения Microsoft Windows Стивен Синофски поделился некоторыми ранними концептуальными фотографиями функций Windows 8
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- Категория: Windows 8
- Дата: 3-10-2022, 17:44
- Просмотров: 658
Еще в 2012 году Microsoft выпустила ОС Windows 8. Преемница Windows 7 вызвала неоднозначные отзывы, и многие были особенно раздражены удалением кнопки «Пуск», среди прочего. Тем не менее, нельзя отрицать, что на разработку новой ОС уходит масса работы и других ресурсов, и то же самое верно и для Windows 8.
Недавно бывший президент подразделения Microsoft Windows Стивен Синофски поделился некоторыми ранними концептуальными фотографиями функций Windows 8. По словам Синофски, изображения, представленные в виде видеопрезентации, были показаны во время заключительной встречи, на которой команда разработчиков Windows 8 поделилась коллективной идеей и планами, лежащими в основе всего проекта.
Вы можете посмотреть видео ниже:
Также есть фотографии макетов ниже. В первом ряду есть меню «Пуск», Internet Explorer 9 и Microsoft Excel. Наряду с Excel, есть также демонстрация живых плиток в виджетах с пальцем, указывающим на сенсорные жесты.
Во втором ряду есть проводник с лентой, копирующий несколько файлов, а также загружающий фильм размером 5.3 ГБ. Кроме того, есть демонстрация обоев с несколькими мониторами вместе с панелью задач с несколькими мониторами. Наконец, есть совсем другой диспетчер задач.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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