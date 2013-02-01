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Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года

  • Категория: Windows 8
  • Дата: Вчера, 19:43
  • Просмотров: 107

Microsoft напоминает, что поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 г., после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, Microsoft рекомендует обновить их до более актуальной, находящейся в эксплуатации и поддерживаемой версии Windows. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для запуска более новой версии Windows, Microsoft рекомендует заменить устройство на устройство, поддерживающее Windows 11.

Microsoft не будет предлагать программу Extended Security Update (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соблюдению требований.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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