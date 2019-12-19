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Доступ к Microsoft Edge Legacy после установки новой версии Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: 19-12-2019, 22:15
  • Просмотров: 1 097


Компания Microsoft опубликовала руководство о том, как использовать оба браузера Edge одновременно.

Чтобы включить параллельную политику взаимодействия с браузером:

1. Откройте редактор групповой политики.
2. В разделе «Конфигурация компьютера» выберите Административные шаблоны> Обновление Microsoft Edge> Приложения;
3. В разделе «Приложения» выберите «Разрешить браузер Microsoft Edge Side by Side» и нажмите «Изменить параметр политики».
4. Выберите «Включено» и затем нажмите OK.

Microsoft также указывает, что пользователи должны следовать инструкциям «перед развертыванием новой версии Microsoft Edge на устройствах пользователей». Стоит отметить, что редактор групповой политики доступен только для пользователей Windows 10 Pro и Enterprise.

Узнать другие параметры можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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