Microsoft может отделить оболочку от Windows Core OS для более быстрой доставки обновлений
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- Категория: Windows 10
- Дата: 21-12-2019, 19:32
- Просмотров: 1 021
Microsoft недавно подтвердила, что они будут переключать кольцо Fast в активную ветку разработки (которая называется «RS_PRERELEASE»). Это означает, что инсайдеры в кольце Fast смогут получать новые функции, которые не обязательно будут привязаны к конкретному обновлению Windows 10.
Теперь пользователь под ником «Walking Cat» обнаружил изменение в последней сборке кольца Fast, которое указывает на изменение способа доставки новых функций пользователям. Microsoft недавно опубликовала новое приложение в Microsoft Store (Windows Feature Experience Pack). На данный момент приложение похоже на пустышку, но оно совпадает с небольшим изменением, внесенным в раздел «О системе» приложения Настройки. Раздел «О системе» теперь показывает Windows Feature Experience Pack в разделе «Характеристики Windows». Номер версии полностью отличается от номера сборки ОС, который в настоящее время выглядит как 19536.1000.
По словам «Walking Cat», это указывает на изменение способа доставки функций оболочки пользователям. Похоже, что Microsoft будет предоставлять функции оболочки отдельно.
Это должно позволить компании легко добавлять или удалять новые функции и изменения в ОС, не выпуская серьезного обновления ОС.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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