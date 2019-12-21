Microsoft интегрировала новый опыт поиска InPrivate для пользователей Edge Canary и Dev

Ранее сообщалось, что Microsoft работает над новым поиском InPrivate для Edge на базе Chromium. Новая функция позволит пользователям получать доступ к Bing непосредственно из InPrivate NTP. В то время эта функция была доступна для выбранных пользователей через CFR, но теперь она доступна для всех пользователей.Новая функция доступна для пользователей Canary и Dev. Это позволит пользователям напрямую вводить текст в Bing, а не переходить на bing.com и затем использовать поисковую систему.Кроме того, InPrivate NTP также подтверждает, что Edge удалит любую PII (личную информацию) перед тем, как данные будут отправлены на сервера, поэтому личность пользователя не будет раскрыта. Microsoft также дает ссылку на настройки конфиденциальности, которые были представлены на Build 2019.Текущая версия сборки Canary - 81.0.370.0, а версия сборки Dev - 80.0.361.9. Microsoft не поделилась информацией, когда она попадет в Edge Beta, но можно предположить, что компания добавит её в ближайшее время.