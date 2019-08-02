Microsoft тестирует Microsoft Edge на Chromium без метки Beta
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:26
- Просмотров: 175
Ресурс WindowsUnited сообщает, что некоторые установки Microsoft Edge Beta лишись метки Beta в своём обозначении.
На изображениях ниже видно, что одна установка браузера имеет метку Beta, а другая - нет.
Напомню, что Microsoft выпустит финальную версию Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
windowsunited.de
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 2
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 11189
+0Комментариев: 39399
+1Пользователей: 9164