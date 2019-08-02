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Microsoft тестирует Microsoft Edge на Chromium без метки Beta

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:26
  • Просмотров: 175


Ресурс WindowsUnited сообщает, что некоторые установки Microsoft Edge Beta лишись метки Beta в своём обозначении.

На изображениях ниже видно, что одна установка браузера имеет метку Beta, а другая - нет.

Microsoft тестирует Microsoft Edge на Chromium без метки Beta




Напомню, что Microsoft выпустит финальную версию Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
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