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Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 02:37
  • Просмотров: 324

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за декабрь 2019 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 54.62%;
• Windows 7 – 26.64%;
• Windows 8.1 – 3.63%;

Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 66.64%;
• Firefox – 8.36%;
• Internet Explorer – 7.44%;
• Microsoft Edge – 6.74%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
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