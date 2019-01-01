Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 02:37
- Просмотров: 324
Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за декабрь 2019 года.
Статистика ОС выглядит следующим образом:
• Windows 10 – 54.62%;
• Windows 7 – 26.64%;
• Windows 8.1 – 3.63%;
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.64%;
• Firefox – 8.36%;
• Internet Explorer – 7.44%;
• Microsoft Edge – 6.74%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
netmarketshare.com
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