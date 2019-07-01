Приложение «Ваш телефон» позволит установить обои телефона в качестве фона приложения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:13
- Просмотров: 196
Компания Microsoft тестирует возможность синхронизации обоев вашего телефона. Проще говоря, эта функция позволит вам установить обои вашего смартфона в качестве фона приложения «Ваш телефон». Если вы хотите, чтобы он был прозрачным, вы также сможете сделать это.
Опция включения этой функции находится в настройках приложения «Ваш телефон». Вам нужно перейти в Настройки> Персонализация> Сделать фон приложения таким же, как обои моего телефона.
Стоит отметить, что эта функция проходит этап A/B-тестирования, а это означает, что Microsoft предоставила её только некоторым пользователям.
Илья Источник:
twitter.com/WithinRafael
twitter.com/WithinRafael
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