Приложение «Ваш телефон» позволит установить обои телефона в качестве фона приложения

Компания Microsoft тестирует возможность синхронизации обоев вашего телефона. Проще говоря, эта функция позволит вам установить обои вашего смартфона в качестве фона приложения «Ваш телефон». Если вы хотите, чтобы он был прозрачным, вы также сможете сделать это.Опция включения этой функции находится в настройках приложения «Ваш телефон». Вам нужно перейти в Настройки> Персонализация> Сделать фон приложения таким же, как обои моего телефона.Стоит отметить, что эта функция проходит этап A/B-тестирования, а это означает, что Microsoft предоставила её только некоторым пользователям.