Microsoft выпустила обновление для приложения Cortana (Beta)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:17
- Просмотров: 224
Компания Microsoft обновила приложение Cortana (Beta) до версии 2.1912.18729.0.
Вот список новых функций:
• Предлагаемые рекомендации: Хотя сейчас имеется пустой раздел, действия, в свою очередь, делятся на три подкатегории («Найдено», «Действия» и «История»);
• WakeWord: Microsoft позволяет запускать Cortana с помощью произношения её имени (как это было возможно в старом приложении Cortana). Эта функция, по-видимому, еще не предлагает установить собственное слово пробуждения;
• Переработанные настройки: Microsoft значительно улучшила настройки Cortana (Beta), представив более элегантное и отзывчивое меню гамбургера;
• Устранена поддержка старых версий Windows 10: Теперь вы можете загружать Cortana (Beta) только на ПК с Windows 10 Build 19023 или выше;
• Исправления и улучшения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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