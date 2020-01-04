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Microsoft выпустила обновление для приложения Cortana (Beta)

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:17
  • Просмотров: 224


Компания Microsoft обновила приложение Cortana (Beta) до версии 2.1912.18729.0.

Вот список новых функций:

Предлагаемые рекомендации: Хотя сейчас имеется пустой раздел, действия, в свою очередь, делятся на три подкатегории («Найдено», «Действия» и «История»);
WakeWord: Microsoft позволяет запускать Cortana с помощью произношения её имени (как это было возможно в старом приложении Cortana). Эта функция, по-видимому, еще не предлагает установить собственное слово пробуждения;
Переработанные настройки: Microsoft значительно улучшила настройки Cortana (Beta), представив более элегантное и отзывчивое меню гамбургера;
Устранена поддержка старых версий Windows 10: Теперь вы можете загружать Cortana (Beta) только на ПК с Windows 10 Build 19023 или выше;
• Исправления и улучшения;









Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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