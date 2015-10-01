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Microsoft обновила приложение «Почта»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:58
  • Просмотров: 246


Компания Microsoft обновила приложение «Почта» до версии 16005.12427.41000.0.

Вот единственное изменение:

• Microsoft удалила вкладку «Focused inbox»;

Стоит отметить, что обновление доступно для инсайдеров кольца Fast.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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