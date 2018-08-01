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Microsoft обновила приложение Sticky Notes

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:22
  • Просмотров: 131


Компания Microsoft обновила приложение Sticky Notes до версии 3.7.106.

Вот список новых возможностей:

• Список переходов приложения получил опции «Показать все заметки»/«Скрыть все заметки»;

Microsoft обновила приложение Sticky Notes



Илья Источник:
twitter.com/stickynotes
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