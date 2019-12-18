Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.381.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:12
  • Просмотров: 88

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.381.0

Microsoft выпустила сборку 81.0.381.0 для канала Dev, которая, как вы можете видеть, является первой новой сборкой из основной версии 81. Компания замедлила включение синхронизации избранного для большинства пользователей Canary и Dev, а последние вернулись в сеть пару дней назад. Поскольку синхронизация повторно включена, некоторые машины могут испытывать поведение, подобное дублированию, когда машины возвращаются в чистое состояние, но это поведение не должно сохраняться, и любые изменения, которые вы вносите в избранное, теперь должны синхронизироваться должным образом.

У компании также есть несколько информационных обновлений. Во-первых, Microsoft предложила базовую конфигурацию безопасности, когда организации устанавливают стабильный канал Edge: https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/12/18/security-baseline-draft-edge-79/. Есть сопутствующая дискуссия на форуме Security Baselines. Во-вторых, компания начала обсуждение предложения «Список чтения» и того, как пользователи хотели бы, чтобы Microsoft развивала его в будущем: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/reading-list-discussion/m-p/1070553. Что касается наиболее заметных изменений продукта:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность предлагать URL-адреса для посещения, которые похожи на введённые URL-адреса, что приводит к сбою навигации из-за того, что не существует веб-страницы по введённому URL-адресу;
• Добавлена комбинация клавиш для запуска функции «Чтение вслух» (Ctrl + Shift + U);
• Добавлена возможность вставлять несколько предметов в коллекцию одновременно;
• Добавлено диалоговое окно, чтобы сообщить пользователям, когда новый тип данных доступен для синхронизации;
• Добавлена поддержка Guided Switch, чтобы предложить вернуться к личному профилю при посещении ссылок на определенные нерабочие или школьные ресурсы в рабочем или школьном профиле;
• Добавлена поддержка политики управления Chromium для отключения API-интерфейсов веб-платежей на веб-страницах;
• Добавлена политика управления для отключения Microsoft Search for Business;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой при синхронизации избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой избранное, синхронизируемое между несколькими компьютерами, иногда удалялось с одного компьютера, когда они редактировались на другом;
• Исправлен сбой при синхронизации коллекций;
• Исправлен сбой при включенной синхронизации;
• Исправлен сбой при синхронизации с Edge mobile;
• Исправлен сбой при очистке данных просмотра;
• Исправлена проблема, из-за которой коллекции не синхронизировались должным образом;
• Исправлен сбой при импорте определенных данных из других браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не удавалось установить из-за сбоя в программе установки;
• Исправлена проблема, из-за которой при удалении Edge и повторной установке того же канала с меньшим номером версии Edge больше не запускался;
• Исправлена проблема, из-за которой включение функции Tracking Prevention не позволяло загружать некоторые страницы независимо от того, какой уровень защиты от отслеживания установлен;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео не загружались, если включена функция Tracking Prevention;
• Исправлена ошибка, из-за которой функция Tracking Prevention не позволяла пользователям входить на определенные веб-сайты;
• Исправлена проблема, из-за которой навигация в новых вкладках иногда не выполнялась, показывая либо ошибку, что соединение закрыто, либо происходил сбой вкладки, но последующая навигация иногда бывала нормальной;
• Исправлена проблема, из-за которой при вводе в адресной строке иногда происходил сбой;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge больше не мог запускаться после удаления и повторной установки;
• Исправлен сбой для пользователей, у которых установлены определенные антивирусные программы;
• Исправлена проблема, из-за которой Amazon Music не воспроизводилась;
• Исправлена проблема, при которой общий доступ к локальному файлу (например, PDF-файлу, загруженному на компьютер) завершался неудачей;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена, из-за которой политика включения/отключения печати верхних и нижних колонтитулов не работала;
• Улучшена надежность установки;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой загрузка файлов во вкладках режима IE иногда не позволяла закрыть браузер даже после завершения загрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог удалить страницы из списка страниц, которые открываются при первом запуске браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление поставщика поиска в настройках иногда приводило к невозможности добавления этого же поставщика поиска снова;
• Исправлена проблема, из-за которой вторая страница диалогового окна предварительного просмотра печати не отображалась должным образом;
• Исправлена проблема, при которой отмена выбора категорий для синхронизации во время первоначальной настройки браузера иногда приводила к тому, что эти типы данных по-прежнему синхронизировались;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки Office была сломана;
• Исправлена проблема, из-за которой создание новой коллекции иногда не удавалось;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые изображения нельзя было перетаскивать в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании коллекций иногда появлялись диалоговые окна отчетов об ошибках;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые предлагаемые сайты в мастере закрепления не прикреплялись к панели задач;
• Исправлена проблема, при которой переключение для синхронизации открытых вкладок не являлся функциональным;
• Исправлена проблема, из-за которой данные для входа в браузер отображались как кандидаты для автозаполнения для текстовых полей, которые не используются для входа в браузер;
• Исправлена ошибка, из-за которой при входе в браузер иногда не удавалось правильно настроить изображение профиля;
• Исправлена проблема на Mac, когда веб-сайты, установленные как приложения, не открывались и вместо этого отображали ошибку, если Edge еще не запущен;
• Исправлена проблема на Mac, когда страница обновления вращалась вечно или отображала ошибку после успешного обновления;
• Улучшено количество блокируемого контента с помощью SmartScreen;
• Исправлена проблема, из-за которой выделение текста в адресной строке и последующее нажатие по веб-страницам иногда приводило к появлению текста на черном фоне, когда браузер работал в темной теме;
• Исправлено некоторое графическое мерцание при переключении между вкладками режима IE и вкладками режима не IE;
• Исправлена белая вспышка при входе в режим чтения;
• Улучшен цвет фона для чтения PDF-файла в тёмной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой окна Application Guard иногда не использовали правильную тему;
• Улучшена производительность при первом открытии окон Application Guard;
• Изменено имя окна, которое появляется, когда вы наводите курсор мыши на запущенный экземпляр Edge на панели задач, чтобы оно было только именем активной вкладки в этом окне вместо того, чтобы также содержать имя профиля и браузера;
• Изменено поведение «устаревших» политик управления, чтобы они по-прежнему применялись должным образом, что отличается от определения «не поддерживаемых» политик в Chrome. И «не поддерживаются» в Chrome, и «устаревшие» в Edge — это политики, которые больше не поддерживаются и просто показывают ошибку, а не применяются;

Известные проблемы:

• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это;
• екоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.361.5

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.361.5

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.355.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.355.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.345.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.345.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.328.4

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.328.4

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Canary Build 80.0.319.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Canary Build 80.0.319.0




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 2
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy
+3  
Новостей: 11208
+0  
Комментариев: 39399
+5  
Пользователей: 9191