Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.381.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:12
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Microsoft выпустила сборку 81.0.381.0 для канала Dev, которая, как вы можете видеть, является первой новой сборкой из основной версии 81. Компания замедлила включение синхронизации избранного для большинства пользователей Canary и Dev, а последние вернулись в сеть пару дней назад. Поскольку синхронизация повторно включена, некоторые машины могут испытывать поведение, подобное дублированию, когда машины возвращаются в чистое состояние, но это поведение не должно сохраняться, и любые изменения, которые вы вносите в избранное, теперь должны синхронизироваться должным образом.
У компании также есть несколько информационных обновлений. Во-первых, Microsoft предложила базовую конфигурацию безопасности, когда организации устанавливают стабильный канал Edge: https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/12/18/security-baseline-draft-edge-79/. Есть сопутствующая дискуссия на форуме Security Baselines. Во-вторых, компания начала обсуждение предложения «Список чтения» и того, как пользователи хотели бы, чтобы Microsoft развивала его в будущем: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/reading-list-discussion/m-p/1070553. Что касается наиболее заметных изменений продукта:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность предлагать URL-адреса для посещения, которые похожи на введённые URL-адреса, что приводит к сбою навигации из-за того, что не существует веб-страницы по введённому URL-адресу;
• Добавлена комбинация клавиш для запуска функции «Чтение вслух» (Ctrl + Shift + U);
• Добавлена возможность вставлять несколько предметов в коллекцию одновременно;
• Добавлено диалоговое окно, чтобы сообщить пользователям, когда новый тип данных доступен для синхронизации;
• Добавлена поддержка Guided Switch, чтобы предложить вернуться к личному профилю при посещении ссылок на определенные нерабочие или школьные ресурсы в рабочем или школьном профиле;
• Добавлена поддержка политики управления Chromium для отключения API-интерфейсов веб-платежей на веб-страницах;
• Добавлена политика управления для отключения Microsoft Search for Business;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при синхронизации избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой избранное, синхронизируемое между несколькими компьютерами, иногда удалялось с одного компьютера, когда они редактировались на другом;
• Исправлен сбой при синхронизации коллекций;
• Исправлен сбой при включенной синхронизации;
• Исправлен сбой при синхронизации с Edge mobile;
• Исправлен сбой при очистке данных просмотра;
• Исправлена проблема, из-за которой коллекции не синхронизировались должным образом;
• Исправлен сбой при импорте определенных данных из других браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не удавалось установить из-за сбоя в программе установки;
• Исправлена проблема, из-за которой при удалении Edge и повторной установке того же канала с меньшим номером версии Edge больше не запускался;
• Исправлена проблема, из-за которой включение функции Tracking Prevention не позволяло загружать некоторые страницы независимо от того, какой уровень защиты от отслеживания установлен;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео не загружались, если включена функция Tracking Prevention;
• Исправлена ошибка, из-за которой функция Tracking Prevention не позволяла пользователям входить на определенные веб-сайты;
• Исправлена проблема, из-за которой навигация в новых вкладках иногда не выполнялась, показывая либо ошибку, что соединение закрыто, либо происходил сбой вкладки, но последующая навигация иногда бывала нормальной;
• Исправлена проблема, из-за которой при вводе в адресной строке иногда происходил сбой;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge больше не мог запускаться после удаления и повторной установки;
• Исправлен сбой для пользователей, у которых установлены определенные антивирусные программы;
• Исправлена проблема, из-за которой Amazon Music не воспроизводилась;
• Исправлена проблема, при которой общий доступ к локальному файлу (например, PDF-файлу, загруженному на компьютер) завершался неудачей;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена, из-за которой политика включения/отключения печати верхних и нижних колонтитулов не работала;
• Улучшена надежность установки;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой загрузка файлов во вкладках режима IE иногда не позволяла закрыть браузер даже после завершения загрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог удалить страницы из списка страниц, которые открываются при первом запуске браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление поставщика поиска в настройках иногда приводило к невозможности добавления этого же поставщика поиска снова;
• Исправлена проблема, из-за которой вторая страница диалогового окна предварительного просмотра печати не отображалась должным образом;
• Исправлена проблема, при которой отмена выбора категорий для синхронизации во время первоначальной настройки браузера иногда приводила к тому, что эти типы данных по-прежнему синхронизировались;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки Office была сломана;
• Исправлена проблема, из-за которой создание новой коллекции иногда не удавалось;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые изображения нельзя было перетаскивать в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании коллекций иногда появлялись диалоговые окна отчетов об ошибках;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые предлагаемые сайты в мастере закрепления не прикреплялись к панели задач;
• Исправлена проблема, при которой переключение для синхронизации открытых вкладок не являлся функциональным;
• Исправлена проблема, из-за которой данные для входа в браузер отображались как кандидаты для автозаполнения для текстовых полей, которые не используются для входа в браузер;
• Исправлена ошибка, из-за которой при входе в браузер иногда не удавалось правильно настроить изображение профиля;
• Исправлена проблема на Mac, когда веб-сайты, установленные как приложения, не открывались и вместо этого отображали ошибку, если Edge еще не запущен;
• Исправлена проблема на Mac, когда страница обновления вращалась вечно или отображала ошибку после успешного обновления;
• Улучшено количество блокируемого контента с помощью SmartScreen;
• Исправлена проблема, из-за которой выделение текста в адресной строке и последующее нажатие по веб-страницам иногда приводило к появлению текста на черном фоне, когда браузер работал в темной теме;
• Исправлено некоторое графическое мерцание при переключении между вкладками режима IE и вкладками режима не IE;
• Исправлена белая вспышка при входе в режим чтения;
• Улучшен цвет фона для чтения PDF-файла в тёмной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой окна Application Guard иногда не использовали правильную тему;
• Улучшена производительность при первом открытии окон Application Guard;
• Изменено имя окна, которое появляется, когда вы наводите курсор мыши на запущенный экземпляр Edge на панели задач, чтобы оно было только именем активной вкладки в этом окне вместо того, чтобы также содержать имя профиля и браузера;
• Изменено поведение «устаревших» политик управления, чтобы они по-прежнему применялись должным образом, что отличается от определения «не поддерживаемых» политик в Chrome. И «не поддерживаются» в Chrome, и «устаревшие» в Edge — это политики, которые больше не поддерживаются и просто показывают ошибку, а не применяются;
Известные проблемы:
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это;
• екоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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