Слух: Windows 10 20H2 будет очень похоже на Windows 10 19H2

Мы узнали от наших источников, что осеннее обновление Windows 10 2020 года построено на той же концепции, которую компания использовала в 2019 году. Осеннее обновление этого года будет довольно небольшим пакетом улучшений, таким как Windows 10 November 2019 Update.

Ресурс Windows Latest сообщает, что Windows 10 20H2 может быть похоже на Windows 10 19H2.Вот заявление ресурса:Ранее Microsoft заявляла, что надеется извлечь уроки из этого типа релиза.Узнать другие подробности можно здесь