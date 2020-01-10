Документ поддержки Microsoft раскрыл план компании по решению проблем несовместимости драйверов

Временное удержание предложения обновления ОС на устройстве. Эти устройства блокируются до тех пор, пока исправление не будет выпущено через сервисное обслуживание, после чего устройство разблокируется. Это не влияет на установку образа.



Проблема, которая напрямую влияет на ОС после обновления, например сбой драйвера, BSOD или потеря данных, проблемы безопасности, потеря подключения и т. д., для которых исправление находится в разработке.

Время от времени пользователи видят сообщения о том, что Центр обновления Windows устанавливает драйвера, несовместимые с новыми версиями ОС. Центр обновления Windows автоматически предоставляет и устанавливает новые драйвера для оборудования, подключенного к вашему ПК, такого как звук, клавиатура, мышь или принтер.Драйвера Windows 10 часто отправляются на устройства случайно, а несовместимые драйвера вызывают различные проблемы, включая BSOD на некоторых компьютерах.Когда Microsoft узнает о несовместимости драйверов с Windows 10, она блокирует уязвимые устройства от установки новой версии Windows 10. Microsoft также информирует своих OEM-партнеров, таких как HP, Lenovo или Dell, когда компания обнаруживает сообщения о несовместимых драйверах.Согласно внутреннему документу, Microsoft наконец-то изменила процесс обработки несовместимых драйверов. Новый процесс позволяет партнерам Microsoft, таким как Intel, HP, Dell и Lenovo, запрашивать блокировку обновления функций Windows 10 для устройств с неверными драйверами.После отправки запроса партнера, Центр обновления Windows не будет предлагать обновления функций для устройств с несовместимым драйвером.Вот информация из документа:Microsoft работает над другим изменением, целью которого является блокирование установки новых драйверов через Центр обновления Windows за день до и после Patch Tuesday.Microsoft также не будет загружать новые драйвера за два дня до и после обновления функции Windows 10.Пользователи откладывали обновления функций Windows 10 или ежемесячные обновления из-за опасений потери данных, BSOD и других проблем. В последнее время Microsoft боролась с проблемами качества Центра обновления Windows, и эти изменения должны, наконец, привести к улучшению процесса обновления.Узнать другие проблемы можно здесь