Microsoft не будет распространять новый Edge через Центр обновления Windows для всех пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:21
- Просмотров: 219
Ранее сообщалось, что Microsoft будет предлагать браузер Edge на Chromium большинству пользователей Windows 10.
Microsoft будет распространять обновление, заменяя старый Edge, всем пользователям Windows 10 на Windows 10 RS4 (April 2018 Update) и новее.
Это, конечно, может вызвать проблемы совместимости, и Microsoft выпускает Blocker Toolkit для корпоративных пользователей, чтобы контролировать развертывание.
Теперь Шон Линдерсей заявил, что большинству корпоративных администраторов не нужно беспокоиться о том, что движок веб-рендеринга их ПК будет полностью изменен в течение следующих нескольких недель.
Microsoft теперь отмечает:
Blocker Toolkit предназначен для организаций, которые хотели бы заблокировать автоматическую доставку Microsoft Edge (на базе Chromium) на устройства под управлением Windows 10 версии 1803 и новее, которые работают под управлением Windows Home или Pro Edition. Все остальные версии и редакции Windows автоматически исключаются из автоматического обновления. Устройства под управлением Windows 10 Home или Pro Edition, которые присоединены к домену Active Directory или Azure Active Directory, управляются MDM или управляются WSUS или WUfB, также будут исключены из этого автоматического обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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